「靠北蘇睏」臉書粉的一張匿名投稿圖卡，引起藍綠論戰。（摘自臉書）

簡勤佑設計的「靠北蘇睏」臉書粉專。（摘自臉書）

「萬元紓困之亂」導致民怨鼎沸，國民黨數位行銷科技長簡勤佑今天順勢推出「靠北蘇睏」臉書粉專，卻因一張網友梗圖有物化女性身體之虞，與民進黨青年部進行網路論戰。民進黨青年部要求國民黨道歉，並以「網路豬哥」暗諷被稱「數位諸葛亮」的簡勤佑；簡勤佑則強該匿名投稿的圖雖然社會觀感不佳，卻提醒社會上有群人是被忽略，無法用常規性流程申請紓困，並反嗆民進黨「請回應如何照顧他們」。

民進黨青年部指出，台灣為一個民主自由的社會，民眾對於政府的政策本就有發表意見的權利。但國民黨數位行銷科技長竟然透過成立粉絲頁，假藉蒐集民意，卻放任網路圖卡對女性身體開玩笑。如此將女性身體和性暗示做連結的圖文，無疑是公開的性騷擾，也是公開貶抑女性，這種梗圖一點都不好笑！

民進黨青年部除表示強烈譴責此種行為，要求國民黨公開道歉，貼文還標注「拒絕數位豬哥」、「強烈譴責」、「現在收入來源證明可以用切結書代替」。

簡勤佑則也上網回應說，民進黨完全忽略當初民眾匿名投稿這張圖，想凸顯的重點。他再次呼籲，民進黨應該正視紓困的缺口，社會上，有一群人是無法使用常規性流程去申請紓困，請民進黨回應如何照顧他們。

他說，粉絲團創立的本意是讓一般民眾、基層公務員都能上去匿名留言，因匿名而更敢發洩不滿，不必怕被發現日後遭清算。同時也秉持著言論自由的精神，不去多加篩選，但是有些貼文社會觀感不佳，於是傾聽民意去做調整。

簡勤佑強調，該則匿名投稿的圖，雖然社會觀感不佳，但是也提醒我們，社會上有一群人是被忽略，無法用常規性流程，去申請紓困。

(中時 )