國民黨中央委員連勝文近日接任國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長，他今天PO一張照片到臉書，寫上：「第一次開會，希望好的開始是成功的一半」。照片曝光後，許多網友看了卻將焦點放在右邊那一位的身上喊說「好久不見」。更有網友直呼：「首先，先打贏一場高雄保衛戰吧！」

連勝文在臉書上分享一張合照，只見是他與江啟臣、周守訓3人圍在桌邊，他在PO文內寫道：「第一次開會，希望好的開始是成功的一半，也希望未來能與各界朋友有更多的合作機會。」

連勝文還俏皮用hashtag標示出「第一次進黨主席辦公室、一杯茶加一個肉圓再加兩個貢丸」。

照片一曝光後，許多網友看了紛紛留言，「Wow,右邊是守訓大哥嗎？」、「哇 請問右邊那是好久不見的周守訓先生嗎？」、「要加緊腳步改革，更要號召年青人加入注入新血」、「果然還是需要勝文哥出來帶領國民黨」、「首先，先打贏一場高雄保衛戰吧！」、「江主席及新的國民黨團隊精神振新國民黨加油加油！」

國民黨智庫「國家政策研究基金會」由黨主席江啟臣接任董事長，智庫副董事長、執行長分別由中央委員連勝文、前立委周守訓接任，3人年齡48至53歲，形成智庫的世代交替。

(中時電子報)