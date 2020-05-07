「大南港」土地案今下午開標，底價近260億元，吸引多組壽險、建商搶標，最後由富邦金 旗下富邦人壽，以新臺幣 282.87 億元得標，富邦人壽表示，標得土地位於「臺北市南港區玉成段二小段 723、725 地號」，初步規劃興建全棟辦公大樓及商場出租，全案開發後預計收益率可達 2.8％ 以上。

據了解，這次有 12 組投資人競標，最終由富邦人壽以 282.87 億元得標，溢價率達到 9.64％，換算下來，每坪土地逾375萬元，創南港土地新高價。

富邦人壽表示，本案位於臺北市南港區南港路三段及東新街口，基地形狀方整三面臨路，近捷運松山新店線之捷運松山站及松山火車站，交通相當便利。

富邦人壽表示，基地所處的南港區，為臺北市政府近幾年積極推動之「臺北東區門戶計畫」發展地區，未來發展前景可期，有機會成為第二個信義計畫區，也是目前市場上相當稀有之完整基地並具開發規模的土地所有權標的，為近期難得之優質不動產投資標的，因此經過深入評估後決定參與投標。

(中時 )