國民黨聘用Dcard創辦人之一的簡勤佑出任「數位諸葛亮」；他在臉書成立的「靠北蘇睏」今貼出一張網友梗圖有物化女性身體之虞，遭民進黨婦女部痛批，將女性身體和性暗示做連結的圖文，這無疑是公開的性騷擾，也是公開貶抑女性，這種梗圖一點都不好笑。

民進黨婦女部今在臉書指出，台灣為一個民主自由的社會，民眾對於政府的政策本來就有發表意見的權利。但國民黨數位行銷科技長竟然透過成立粉絲頁，假藉蒐集民意，卻放任網路圖卡對女性身體開玩笑。

民進黨婦女部在此呼籲，言論自由不應該無限上綱，任何政策的批評和討論應該回歸理性。將女性身體和性暗示做連結的圖文，這無疑是公開的性騷擾，也是公開貶抑女性，這種梗圖一點都不好笑，婦女部在此表達強烈譴責！並要求國民黨公開道歉！

婦女部痛批，難道國民黨只有數位豬哥、拒絕性騷擾、強烈譴責；並強調，現在收入來源證明可以用切結書代替。

這個梗圖疑似女性性工作者爬上影印機、拍攝下體說，「什麼政府，紓困就紓困，附什麼收入來源的『影印文件』，害老娘要爬上去影印。」由於這個圖文，羞辱了女性性工作者，「靠北蘇睏」貼文不久後就刪文。

(中時 )