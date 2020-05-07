小客車闖平交道！台鐵區間車行駛岡山橋頭間撞上...車尾全爛 21:262020/05/07 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小客車闖平交道！台鐵區間車行駛岡山橋頭間撞上...車尾全爛。(圖/台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵區間車3257次今晚8時3分於岡山=橋頭間大寮路平交道K384+331，因公路自小客車闖越平交道，造成列車撞及公路車輛的平交道事故。 台鐵表示，遭撞及司機1人受傷，已通知路警及救護車處理中。3257次車上約80名旅客，將由3261次辦理旅客接駁，3261次於21:28旅客接駁完畢。台鐵稱，岡山站至橋頭站間雙向列車皆有延誤，預計晚間10時30分恢復。 (中時電子報) #平交道 #台鐵 #區間車 #闖越平交道 #誤點 也許您會感興趣 推薦閱讀 台大、成大指導永春高中 啟動AI科普列車 04:102020/05/03 企業經營 支持殺警案上訴？深綠網友怒：蔡英文不要玩弄民粹 10:422020/05/03 政治 自強號在斗南石龜車站撞到人 已尋獲死者 19:192020/05/03 生活 拼湊東亞玉文化史 陸考古添新證 04:102020/05/04 兩岸新聞 桃捷綠線施工 將關人行地下道 04:102020/05/04 地方新聞 元健天籟列車到高雄 免費提供助聽器 18:162020/05/06 生活 北捷首創 車廂擁擠度即時告知 12:022020/05/07 生活 拚防疫 車廂太擁擠台北捷運GO App立馬通知你 12:022020/05/07 科技 台中捷運年底通車 市議員恐如失速列車連年虧損 16:582020/05/07 生活 暖心相守寄未來 大社、岡山區公所動起來 18:122020/05/07 生活 生活熱門新聞 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 時事 紓困次日仍現人潮 民眾怨：早知就不投蔡英文 - 生活 何庭歡緊身衣出任務 胸前一團黑影有亮點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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