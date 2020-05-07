台鐵區間車3257次今晚8時3分於岡山=橋頭間大寮路平交道K384+331，因公路自小客車闖越平交道，造成列車撞及公路車輛的平交道事故。

台鐵表示，遭撞及司機1人受傷，已通知路警及救護車處理中。3257次車上約80名旅客，將由3261次辦理旅客接駁，3261次於21:28旅客接駁完畢。台鐵稱，岡山站至橋頭站間雙向列車皆有延誤，預計晚間10時30分恢復。

(中時電子報)