台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲，二月初出面整合工具機業，組成口罩設備國家隊，支援政府建置口罩設備92條產線，製造工期從原先半年以上縮短為40天。上銀科技教育基金會協助工具機公會，將口罩設備國家隊提前交機，完成不可能的任務過程，拍攝為「創罩奇機」紀錄片，7日正式放映。

工具機業組成口罩設備國家隊，涵蓋台灣瀧澤科技、東台精機、東捷科技、哈伯精密、靄崴科技、上銀科技、大銀微系統、台灣引興、永進機械、程泰機械、亞崴機電、普森精密、協易機械、三鋒機器、東培工業、盈錫精密、高明精機、慶鴻機電、友嘉實業、台灣麗偉、德大機械、鍵和機械、新穎機械、凱柏精密、高鋒工業、嵩富機械、吉輔企業、崴立機電、大立機器等29家廠商，以及精密機械研究發展中心、金屬工業研究發展中心、工業技術研究院三個法人單位。

創罩奇蹟影片記錄，行政院宣布口罩政策後，由經濟部沈榮津部長召集法人單位，工研院、精機中心、金工中心，密集商榷，並由權和及長宏等口罩設備廠扛下快速建置60台新機台任務，工具機暨零組件公會振臂一呼，29家會員廠商自發性，志願參加口罩國家隊，從彼此不認識，可能是客戶，也可能是競爭對手，面對國難當頭，彼此團結一心，只為了滿足在全球口罩荒的時刻，台灣每個人都可以順利買到口罩的目標，大家每天從日出待到深夜，從烏合之眾到製罩尖兵隊伍，紀錄片深入拍攝各家支援工程師幕後的真實故事。片尾小女孩旁白提到，「當你為一個目標奮戰時，有人默默地為你加油，這是件多幸福的事，口罩國家隊再度讓我們揚起笑容。」

許文憲7日出席「創罩奇蹟紀錄片」時表示：「平常我們工具機同行競爭很激烈，非常意外這次號召，大家都願意支援，派出來都是各家廠商的菁英、資深專案經理。支援過程中，員工薪資、加班及交通，全部都是各家公司自費，中南部工程師支援衍生住宿的問題，由工具機公會全額支付，29家公司超過200人支援，40天完成92條口罩產線，三大法人支援近3,300人次，部長也體會到我們的誠心，這點我們要感謝沈部長，給我們一個大團結的機會」。

上銀集團總裁兼上銀科技教育基金會董事長卓永財，是工具機公會名譽理事長，昨日雖未出席紀錄片，但在紀錄片陳述，「製造業是國家經濟的命脈，精密機械更是製造業及社會安定的基礎」。從這一次新冠肺炎的疫情，再度印證了它的重要性。天地萬物除了自然成長的以外，其他的都是製造而來，要製造就需要機械工業，工具機就是「機械之母」，我們叫它Machine Tool，它被各個領域長期在使用。荷蘭在很多溫室的種植裡面，大量使用線性滑軌做操控，它是精密機械裡面的關鍵零組件，即使是農業，也離不開精密機械這個領域的貢獻，台灣要長期的發展，對精密機械就必須要投以長期的關注。

身為「創罩奇機」紀錄片的主要推手，同時是紀錄片導演的上銀科技總經理蔡惠卿表示，拍攝本片主要目的想傳達「2020年春天，有一群人，因為愛與使命，創罩奇機」。在這波新冠肺炎的疫情的巨變下，感動於工具機業者第一時間站出來，以民間的力量協助政府成功挑戰不可能的任務，這是個非常難得的機緣，希望將這份記錄留下，除記錄整個從成軍到完成任務的過程，更想做好未來再度面對此情況時該如何因應，希望做好傳承與管理教案，供後人參考。

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