美國維吉尼亞州去年8月發生一起可怕的命案，遇害的是MLB坦帕灣光芒隊小聯盟投手Blake Bivens的家人，包含妻子、兒子及岳母，就連愛犬也都慘遭毒手，而兇手竟是妻子的親弟弟。時隔8個多月，Bivens終於願意出面受訪，他指出當時是從臉書滑到新聞才得知家人的死訊，讓他忍不住在機場崩潰哭吼。

近日Bivens與資深牧師TravisGore進行直播訪談，Bivens指出那時他正準備比賽，不過突然收到通知要他返家一趟，而妻子從一早就都沒有回覆消息，這讓Bivens心裡有不祥的預感，立刻收拾行李趕到機場，沒想到卻在臉書接獲噩耗，「我看到2名女子和1個小孩的死訊，我立刻就知道是他們。」

死者身分為62歲的岳母Joan Bernard、25歲的青梅竹馬妻子Emily Bernard以及14個月大的兒子Cullen Micah Bivens，而兇手為18歲的小舅子Matthew Thomas Bernard，案發後立刻被逮捕，被依3項一級謀殺罪起訴。Bivens表示，那是他一生中最糟糕的時刻，現在靠著宗教信仰才逐漸從傷痛中恢復。

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(中時電子報)