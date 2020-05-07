外傳大陸設備巨頭為了避開美國祭出的制裁令，打算將旗下海思半導體的麒麟(Kirin)系列處理器Kirin 710，從台積電12奈米轉單至大陸晶圓代工龍頭中芯國際14奈米，引發熱議。對此，台積電表示不評論特定客戶消息，業界也認為，台積電依靠先進製程與優良服務，中芯完全無法比擬。

川普政府緊縮華為禁令，導致華為海思為了保持供貨來源穩定，轉單至中芯14奈米，引發台積電的業務可能被中芯搶走，影響業績的可能。不過，台積電總裁魏哲家在台積電Q1法說會就表示，台積電在晶圓代工市場的各個製程技術都是領導者，不擔心中芯國際搶單問題，也看好台積電在市場上與三星等競爭對手的優勢地位。

魏哲家表示，台積電與客戶緊密合作，不但不會讓市場份額降低，還會因此加強客戶對台積電的需求，進而提升市占率。

根據台積電年報顯示，台積電前十大客戶貢獻營收在2017、2018以及2019年各約占台積電當年營業收入淨額的66%、68% 及71%。光是前兩大客戶，分別在2017、2018以及2019年各占23%、22% 及23%比重，第二大客戶前兩年貢獻營收占比都達不到10%，卻在2019年突飛猛進，達14%。根據供應鏈消息指稱，這個第二大客戶就是華為。

此外，台積電5奈米預計在今年量產，競爭對手三星電子想要搶奪台積電手上的蘋果A14訂單，甚至是華為新一代5G處理器，這不是中芯目前製程有辦法跟上的。市場人士也認為，就以市場目前主力14奈米來說，光是技術面台積電與中芯的差距就達到6年以上，更何況其他先進製程，台積電憑藉著競爭優勢，以超過52%市占率傲視晶圓代工市場。

(中時電子報)