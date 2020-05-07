海軍又爆發軍艦上大演軍官與女士官上演四腳獸事件。本報接獲爆料，海軍噸位及戰力最強的主力戰艦基隆級艦左營艦〈1803)，日前執行演訓結束停泊在蘇澳港時，竟然爆發副艦長、輪機長與女士官在輪機長房間違紀飲酒後，輪機長與女士官在房間內上演床戰的荒唐事件，海軍內部接獲檢舉後調查屬實，海軍司令劉志斌聞訊震怒，立即將三人移送法辦並依規定汰除。

海軍日前才因敦睦支隊染疫事件蒙受重大非議造成，造成海軍備受朝野各界責難。近日好不容易才漸漸平息。未料一平未平波又起。據了解，這起「艦上四腳獸」事件發生在約2星期前。

爆料人士指出，「左營艦」在4月中旬在東部外海執行演訓，停泊在蘇澳軍港期間，副艦長竟違反艦上不得攜帶酒精性飲料的規定，邀約輪機長與一名女士官前往輪機長的房間喝酒。

三人喝得酒酣耳熱之際，副艦長先行離開，獨留輪機長與女士官在房間內，但2人竟然在酒精催化下，直接在副長房間內上演床戰戲碼。

日前海軍監察單位，接獲內部檢舉後，這艦荒唐的違紀事件才爆發出來。海軍司令劉志斌當時正面臨染疫事件進行自主管理，但獲知立刻震怒要求嚴辦，經約談相關當事人屬實，立刻將三人撤職移送法辦，並依規定汰除。

基隆級艦已經不是第一次上演海上四腳獸事件，2019年3月29日，一對艦上男女士官兵情侶，疑似因情不自禁，趁無人之際在輪機艙內激戰，但蘇姓上士得知2人行蹤，利用手機放置在該處偷拍。

事後蘇姓上士將剪輯而成的同袍性愛影片散佈在社群軟體，造成艦上官兵騷動，有人因此憤而向上級檢舉，但部分片段也遭外流，而引起外界軒然大波。海軍經過調查後，發現是蘇姓上士所為，經監察官與憲兵隊調查後，立刻將其移送法辦。

事後海軍也因這起事件更進行軍紀教育，同時三令五申不得違紀，未料還是有白目軍士官公然違法。

左營軍艦為海軍主力戰艦，之前在2017年10月3日上午停泊高雄港時，曾遭一艘永富3號(EVERRICH 3)化學船擦撞，造成左營艦船尾左邊約2平方公尺面積撞傷，永富3號則為錨鍊口稍凹，整起事故無人傷。

(中時電子報)