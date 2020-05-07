日本和不少國家都有領土爭議，其中包含竹島。日前有日本網友發現，向蘋果Siri詢問，「竹島是哪個國家的領土？」竟然會出現「大韓民國」的回答，這讓日本人氣炸，認為應該要向蘋果抗議並抵制蘋果手機。

根據韓國媒體報導，5日有日本社群網站上出現一張照片，是iPhone手機Siri日語版，上面用日文寫著，「竹島（韓國稱獨島）是哪個國家的呢」，沒想到回答竟是「大韓民國」，不僅如此，不論是日文版又或者是英文版的Siri，若是詢問「釣魚台列島是哪國的？」得到的答案則是「日本和中國大陸」。

日本網友詢問siri。(摘自推特)

這樣的回答讓日本網友相當不滿，揚言要完全抵制蘋果產品，甚至連自民黨議員山田宏都在推特上轉發這條訊息。事實上，siri是根據維基百科的資訊來回答的，且自2012年開始，iOS系統的Siri就被設定為「竹島不是日本的」回答。

另外，根據統計，日本蘋果手機的市場超過50%，擁有絕對優勢，而竹島實際位置在朝鮮半島的東部海域，北韓、南韓以及日本都主張擁有該島主權，但南韓目前擁有實際掌控權，行政區屬於慶尚北道鬱陵郡。

(中時電子報)