歐洲南方天文台（ESO）與其他研究所組成的國際天文學家小組，以位於智利的巨型天文望遠鏡，發現一個距離地球只有約1000光年的黑洞，相信是迄今為止發現離太陽系最近的黑洞，將有助未來發現更多隱藏黑洞。

香港東網報導，這個黑洞位於望遠鏡座（Telescopium）一個名為HR 6819的雙星系統中，有兩顆質量大小相似的伴星圍繞它以相異速度旋轉；一顆以每40天自轉一周速度運行，另一顆距離黑洞較遠及幾乎沒有旋轉。

ESO科學家里維紐斯（Thomas Rivinius）領導的團隊，透過智利拉西拉天文台的MPG/ESO 2.2米望遠鏡追蹤觀測，根據兩顆伴星的運動軌?測量，發現它們實際在圍繞中心一個質量至少是太陽4倍的不可見黑色物體運行。團隊相信該物體只能是一個黑洞，並推斷其直徑可能只有40公里，比其他宇宙黑洞小。

天文學家至今發現銀河內數十個黑洞，之前已知距地球最近的約3200光年，幾乎所有都會與周邊環境發生強烈相互作用及釋放出大量X射線。

團隊認為，雙星系統中的星體於1.4億年前形成，它們的溫度達攝氏1.5萬度，是太陽的3倍，其中一顆星體於1500萬年前因溫度太高及體積太大而引發超新星爆炸，變成黑洞。專家亦推斷，銀河系可能有1億至10億個細小但密度高的天體，因沒有夠近的東西可以吞噬而未為人所知。研究結果刊登在最新一期《天文學與天體物理學》期刊。

(中時 )