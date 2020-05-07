台鐵傳意外事故，7日晚間8時30分，3257次區間車、后里開往潮州，於岡山至橋頭間大寮路平交道K384+331，撞到公路車輛，目前已通知路警方及救護車處理中，該區間以西正線單線雙向行車。台鐵表示岡山站至橋頭站間，雙向列車皆有延誤，預計晚間10時30分恢復。

(中時電子報)