日本市面上口罩有突然爆增的跡象，非口罩業者也做起口罩生意，還有廠商開始在自動販賣機賣防暑的「冰口罩」，或將口罩綁在飲料上，買飲料附贈口罩。

《朝日新聞》報導， 山形市的「針織YʻZ」針織品公司開始在自動販賣機賣「冰口罩」，將布口罩和5片更換用的濾紙裝在保冷瓶中，自動販賣機裡的溫度是4度，瓶子則必須回收。

公司常務後藤克幸表示，該公司平時做針織品，因工作大減而自3月中旬起，與其他同業一起做布口罩。為了讓消費者24小時都可買到口罩，故利用自動販賣機。冰口罩戴起來涼快，也可能因為稀奇，故1天約賣500個左右。

兵庫縣的飲料銷售公司則採購了幾千片大陸製口罩，開始在大阪市、兵庫縣伊丹市、西宮市等地的10台自動販賣機賣口罩和營養飲料瓶的組合，讓消費者有物超所值的感覺。

報導指出，兵庫縣尼崎市的三和本通商店街4月底時有約20家店在賣布口罩或拋棄型口罩，店主表示，4月中旬起賣口罩的店家突然增加了。東京新大久保的韓國街也有許多店兼賣口罩，大阪還有人站在馬路邊舉著牌子兜售口罩。

現在餐廳、珍珠奶茶店、手工藝品店、居酒屋等都兼賣口罩，老闆們表示，因為疫情生意大跌，賣口罩來填補虧損。現在日本市面上的口罩50片裝要賣到3千、4千日圓，幾乎漲了10倍，但民眾為了保命仍然拼命搶購。

(中時電子報)