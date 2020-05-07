距離罷免韓國瑜投票僅剩一個月，藍綠雙方攻防戰依舊持續，但藍營究竟是要正面迎戰還是冷處理，依舊沒有定見，而民進黨從低調回應到最近高雄立委高分貝呼籲6月6日站出來，近日更成立「0606高雄市民意觀察小組」，網友看完直呼「民進黨真的不演了」。

民進黨中常會宣布成立「0606高雄市民意觀察小組」，表示要確保高雄市民之公民權利，防止何人、機關、團體剝奪及阻撓。黨主席卓榮泰更呼籲全體高雄市民珍惜「罷免」這張難能可貴的一票，捍衛公民權利，踴躍參與投票，更要求民進黨高雄市黨公職人員及先進同志，要堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證。

新聞傳至PTT後，鄉民紛紛嘲諷：「紓困亂象不重要，繼續關注在防疫與罷韓」、「黨國體制，光復高雄。成功了來蓋花媽廟喔」、「所謂的民眾自發就是有民進黨幕後操控」、「我真的沒看過非緊急事件有公家單位假日凌晨在做事Der」、「民進黨不演了啊」、「要對韓趕盡殺絕了」、「小英不是說民進黨無權介入罷韓嗎」、「韓國瑜這次真的要GG了」。

(中時電子報)