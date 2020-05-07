明起又恢復炎熱天氣，不過周日（10）晚上恐迎來今年梅雨季節的首波大型鋒面，屆時全台有雨。（摘自氣象達人彭啟明）

明起又恢復炎熱天氣，《天氣風險》主播簡瑋靚表示，北方鋒面雲系已逐漸遠離，明後（7-8）天北部高溫回升到34-35度，南部約在32度左右，回到多雲至晴的好天氣。不過，周日（10）晚上恐迎來今年梅雨季節的首波大型鋒面，全台會由北至南轉雨，屆時雷雨、陣雨交加，將持續影響至下周二（12）。

《天氣風險》瑋靚主播指出，今（7日）凌晨受北方鋒面雲系影響，北部、東北部出現局部短暫陣雨，不過鋒面已在白天漸漸遠去，明（8日）將恢復多雲至晴的好天氣。

氣溫方面，全台溫度均回升許多，北部最高溫可達34-35度，最低溫落在25；南部氣溫仍然穩定，最高溫32度，最低溫27度。

不過，氣象主播警告，本周日（10）將有很大機率迎來梅雨季首波大型鋒面。好天氣預計持續到周日白天，周日晚上鋒面逐漸南壓，全台將由東北部開始往南轉雨。主播指出，鋒面會持續影響到下周二（12日），這期間全台有雨，尤其雷雨機率高，民眾要小心短時間的強降雨。同時，北風趁勢南下，南北氣溫也會稍微轉涼。

(中時電子報)