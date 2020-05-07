SpaceX研發的巨型火型，初期原型機SN4，在美東時間5月5日完成點火測試，1具猛禽式發動機(Raptor)轟鳴了幾秒，冒出巨大濃煙。雖然時間短暫，但是這次成功，是為下一次的實際為下一次的離起飛行做足了準備。
太空網(Space.com)報導，SpaceX創始人兼首席執行長馬斯克也在自己的Twitter上表示： 「星艦SN4，完成了靜態發射。」
SpaceX的巨型火箭研發，以穩建、進度快的速度在進步，在4月30日，才剛完成SN4的壓力測試，立即就將1具猛禽火箭引擎安裝，並完成點火。
下一次的測試，SN4就要正式騰空飛行，預計是150公尺的目標高度。
去年SpaceX已完成一次原型火箭的騰空飛行，是一種叫做星躍者(Starhopper)的簡陋太空船，去年曾短暫地進行過幾次飛行，現已退役。
SN4的飛行測試也將很短，它仍是過渡性的測試機。如果一切按計劃進行，SpaceX已經在建造SN5，它將安裝3具猛禽引擎，3倍的推力，預計將飛行至離地表20公里的目標高度。
最終，真正投入運作的「星艦太空船」，將是搭載6具猛禽引擎，它的推力可以帶著100人在太空航行，登陸月球和火星，然後直升返回地球。
但是，由於地球引力很強，因此星艦太空船必須安裝在另一個更巨大的火箭，才能進入太空，而這超級重型的巨型火箭，稱為「大獵鷹火箭」，該火箭將由31具猛禽引擎提供動力。
馬斯克說，不管是「星艦太空船」還是「大獵鷹火箭」，都將能夠完全重複使用，就如現在的獵鷹9號火箭一樣，將會大幅節省太空運輸成本。
這位億萬富翁企業家設想，未來每隔26個月，就會有龐大的太空艦隊飛往火星，屆時地球和火星將出現交通線，許多人去火星開發，在50~100年間，建立一座100萬人的火星城市。
(中時電子報)
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