最近上海新開了一間「女僕公館」，一小時只要花費台幣200元，就能享有各種陪玩服務，除了超多種玩法，還可以「許願」，只要女僕們同意，各種願望都可以被滿足，想不到僅開業一天，就遭到上海警方查封。

這間女僕公館的海報上寫著，「49.9元(人民幣)超值套餐，入場券+飲料暢飲+零食暢吃，初級女僕陪玩一小時」，且海報上的正妹素質相當不錯，各式各樣的類型都有，吸引不少老司機注意，認為可能是酒店產業。

女僕公館海報相當吸引人(圖/微博那些事兒)

女僕公館才營業一天，就因為場所裡有不符合消防安全要求的疏散樓梯，遭警方斷電並強制貼封條，禁止繼續營業，根據外媒報導，上海消防部門表示，任何單位、個人均應嚴格遵守消防法律法規，依法履行相關消防安全責任。

查封原因以及宣傳內容引起網友熱議，大嘆CP值這麼高，竟然就這樣歇業了，「建議來台灣開店」、「看起來就是那種進場便宜，在內消費周邊通通都要更多財力支持」、「嘗試新鮮的遊戲也不錯」、「滿足心理慾望」、「查封會不會是因為價格過低，打壞行情」。

(中時電子報)