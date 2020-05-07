高雄市岡山區7日晚間8點半，發生一起自小客車闖越平交道、遭台鐵區間車撞擊意外。小客車車身因撞擊、當場擠壓變形，所幸駕駛即時逃生，沒有受傷，受影響的區間車3257次車上80名旅客也於21點28分由台鐵派車接駁疏散。

台鐵3257次區間車晚間8點半行經岡山、橋頭間的大寮路平交道，一輛白色自小客車企圖闖越，遭3257次區間車擦撞，自小客車當場毀損，駕駛即時逃生、無大礙。

車禍發生後，台鐵緊急派出3261次區間車前往事故地點接駁，80名旅客已於21點28分全數接駁上車。

(中時 )