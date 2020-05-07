小客車闖平交道遭撞 駕駛即時逃生 22:032020/05/07 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛白色自小客車7日晚間8點半企圖闖越大寮路平交道，遭台鐵3257次區間車擦撞，自小客車當場毀損，駕駛即時逃生、無大礙。（台鐵提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市岡山區7日晚間8點半，發生一起自小客車闖越平交道、遭台鐵區間車撞擊意外。小客車車身因撞擊、當場擠壓變形，所幸駕駛即時逃生，沒有受傷，受影響的區間車3257次車上80名旅客也於21點28分由台鐵派車接駁疏散。 台鐵3257次區間車晚間8點半行經岡山、橋頭間的大寮路平交道，一輛白色自小客車企圖闖越，遭3257次區間車擦撞，自小客車當場毀損，駕駛即時逃生、無大礙。 車禍發生後，台鐵緊急派出3261次區間車前往事故地點接駁，80名旅客已於21點28分全數接駁上車。 (中時 ) #台鐵 #區間車 #闖越平交道 #岡山 #橋頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 支持殺警案上訴？深綠網友怒：蔡英文不要玩弄民粹 10:422020/05/03 政治 自強號在斗南石龜車站撞到人 已尋獲死者 19:192020/05/03 生活 拼湊東亞玉文化史 陸考古添新證 04:102020/05/04 兩岸新聞 桃捷綠線施工 將關人行地下道 04:102020/05/04 地方新聞 台中車站新站商場 9月底部分試營運 12:132020/05/04 財經 暖心相守寄未來 大社、岡山區公所動起來 18:122020/05/07 生活 小客車闖平交道！台鐵區間車行駛岡山橋頭間撞上...車尾全爛 21:262020/05/07 生活 台鐵發生平交道事故 高雄岡山區間車撞車 21:342020/05/07 社會 社會熱門新聞 獨》扯！紀德艦輪機長與女士官酒後艦上大玩「四腳獸」 - 社會 獨家》海軍醜聞！飛彈巡防艦長涉撿屍女官摩鐵性侵 - 社會 美式連鎖速食公開配方！網哀號：也太難 - 社會 機車手把勾包包害董娘慘摔 婦遭求償160萬 - 社會 高雄男申請紓困補助遭拒 氣憤當場刺頸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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