國外民調機構6日公布的一項線上民調中，在整體評分與排名大陸拿下最高85分，奪下第1名、緊追在後的越南以77分拿下第2名、印度雖拿下第3名，但分數落到59分，第4名則是馬來西亞獲得58分。

第5名則是由中華民國(台灣)獲得，拿下50分。同處亞洲的新加坡拿下第8名、南韓第10名、香港第11名、日本12名、德國拿下15名。

這個排名讓許多網友傻眼了，崩潰表示「這個是大陸靠人海優勢灌票的吧？」、「這個不準啦」、「台灣在各方面明明就都最強，怎麼可能只拿第五？」、「做出這種民調的公司，可以收收起來了」、「太扯了吧」、「一看就知道是假民調」。

實際上此民調透過四個關鍵績效指標「國家政治領導、經濟領導，社會與大眾傳播媒體」，進行評估調查，美國、澳洲、與德國、義大利、英國、法國等西歐國家在此次抗疫表現並不佳，均低於全球平均水平；而日本在此次評分吊車尾，只拿到16分。

(中時電子報)