川普附體？白宮發言人一口氣懟遍台下4家美媒 一說完扭頭就走

美國白宮新任發言人新任白宮發言人凱萊．麥肯奈妮(Kayleigh McEnany)在6日記者會最後回答提問時，以連珠炮方式一一數落台下4家媒體數月前對新冠疫情的報導，並指稱這些問題留給媒體，在這幾天反省一下「你們會收回當時說過的話嗎？」說完後不顧媒體追問，扭頭就走，留下現場媒體一片愕然。

麥肯奈妮於今年4月初出任白宮發言人，5月1日在白宮記者會上首度登台，這次也是過去一年來首次由白宮發言人主持的記者會。她的首次記者會上表現平平，全部以準備好的講稿回答提問，並全力為川普辯護，偶爾也出現與記者爭辯的場面。

然而在她第2場的記者會上的表現，很可能會帶來美國新聞界的負評。記者會上有媒體提問稱：麥肯奈妮在擔任白宮發言人之前接受《福斯新聞》採訪時曾表示，「川普總統不會讓新冠病毒擴散至全美國」，事到如今，你會考慮收回當時說過的話嗎？

麥肯奈妮對於台下提出問題的方式顯然極不悅，但一開始還針對問題進行回答，談到川普政府針對疫情採取的各項措施，包括各國的旅行限制，而當時還沒有太多的新冠病毒病例，也沒有恐慌問題。

但隨後麥肯奈妮話鋒一轉，模仿川普慣用的風格反問台下媒體稱「問你們同樣的問題：《福斯新聞》會不會收回曾說的『新冠病毒不會大流行』這句話？」接著又用同樣語氣，逐一點名《華盛郵郵報》、《紐約時報》、《公共廣播電視》，指稱他們曾在報導中指責政府不該把病毒看得太嚴重、恐懼比病毒傳播更快等類似言論，麥肯奈妮說，「你們這些媒體要不要收回這些話？我留給你們這幾個問題，你們可能會有自已的答案。」說完後，不顧現場記者的追問，麥肯奈妮扭頭便走，留下現場媒體一片錯愕。

網路社群媒體推特上也熱烈討論麥肯奈妮的表現，有網友反諷稱她「大放異彩呀！」有人則表示支持「把這些媒體說過的話拿來塞回他們的嘴裡，幹得好！」也有人不表同意：「好像在教小學生，還給家庭作業呢！」「在這個問題上她跟所有媒體一樣，都犯同樣錯誤，罵別人就等於是罵自已。」「這是川普附身了嗎？」

(中時電子報)