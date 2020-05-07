南韓當紅女團TWICE在2015年透過實境節目《SIXTEEN》選出9名成員，並在同年10月出道，當時節目中還有許多懷抱星夢的小女孩，其中一名來自泰國的Natty，闖進決賽卻沒被選中；之後更還出演其他選秀節目也未果，終於在苦熬5年被經紀公司簽下，今(7)日發行單曲Solo出道。

泰國少女Natty今年17歲（韓國年齡19歲），從小就想在舞台上唱歌跳舞，為了圓星夢在2014年隻身到南韓加入JYP娛樂當練習生，2015年JYP讓旗下練習生出演選秀節目《SIXTEEN》，要從中選出即將推出的女團「TWICE」成員；儘管Natty展現實力挺進決賽，卻和出道機會擦身而過。

Natty在2017年決定離開JYP娛樂，參加僅開放給個人練習生的選秀節目《偶像學校》，可惜的是又沒被選上，只好繼續當練習生；所幸在今年4月Natty加入Swing娛樂，簽下專屬合約，很快地決定在5月7日推出單曲出道。

先前Natty受訪時曾提過，「20歲以前出道」是她人生清單裡的其中一項，離鄉追夢已經6年，很開心能達成自己的夢想，並期許能走出屬於她的風格。

(中時電子報)