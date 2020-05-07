清晨7：02那通簡訊... 開啟全國「紓困之亂」

東森美女主播吳宇舒老公朱凱翔，請辭離開政論節目《平論無雙》後，火力全開，繼昨日在YouTube爆料節目暗黑內幕「有提到練台生董事長跟錢櫃的責任的這一整段都被剪掉了才上傳」後，今(7日)更上傳新影片大談「紓困之亂」，怒轟行政院長蘇貞昌「不要帶風向帶到這麼沒品」！

朱凱翔從媒體人轉型成大砲型YouTuber，他說蘇巧慧這段質詢衛福部次長蘇麗瓊影片「爸」氣外露，把所有的錯都推給蘇麗瓊，還配合媒體一早帶風向「紓困加碼惹民怨，政院官員：吃了啞巴虧」，令朱凱翔直言真的很誇張，不是那些在烈日底下排隊的民眾吃啞巴虧、也不是因為門檻負責而申請不到的民眾吃啞巴虧，而是行政院官員吃了啞巴虧。

接著朱凱翔更還原紓困之亂是從何開始，他公開一封5月4號早上7點02分的媒體採訪通知訊息，記者會時間在當天早上9點半，出席官員包括蘇貞昌、負責紓困方案的政委等，「顯然就是一個重大政策要發布的節奏，於是大家都去了，而去了果然蘇貞昌又成為這場記者會主秀……，來宣布這個發1萬塊紓困政策。」

不過由於記者會上有一個細節沒講清楚，那就是到底何時能領這1萬塊，因此就有記者在行政院媒體LINE群組提問，也是由當天出席的政委回覆，朱凱翔表示現在把所有錯都推給蘇麗瓊、推給衛福部，怪他們給行政院長錯誤訊息，害蘇貞昌講錯話，「但問題是，誰逼你在5月4號7點清晨7:02發簡訊，告訴大家開這樣的記者會？」

朱凱翔更為衛福部叫屈，你蘇貞昌沒有好大喜功嗎？你蘇貞昌沒有因為過去好一段時間大家叫你發現金你不發被罵到民怨沸騰，所以急著出來洗一波嗎？都沒有嗎？都是蘇麗瓊的錯嗎？不要帶風向帶到這麼沒品！

(中時電子報)