一年一度的母親節即將到來，桃園市長鄭文燦及警察局局長陳國進特別準備康乃馨要送給全市警察。平鎮分局由分局長李建民代為轉贈，要將康乃馨送給分局內的所有警察，藉此感謝女性同仁平時的辛勞與付出。

李建民7日提前致贈康乃馨給分局內警察，將一束束康乃馨親手送到每位警察手上，藉此也轉達市長及警局長的祝福，當場讓女警們身受感動。尤其已經當媽媽的女警收到後感受特別深刻，而部分年輕的女警雖然還沒當媽媽，但是想到自己曾在母親肚裡懷胎十月，也能感受母愛的偉大，現場氣氛歡樂不失溫馨。

李建民說，在母親節的前夕送上康乃馨給每位同仁，不僅是要感謝同仁平日為了工作與家庭的辛勞，也想藉此活動凝聚同仁間的情感及向心力。母親節即將到來，警察工作因較為忙碌，有些同仁仍需值班，無法和母親一同過母親過節，但也要記得撥電話向媽媽說句「母親，我愛妳」！愛一定要即時說出口。

(中時 )