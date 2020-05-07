臉書去年昭告要發行加密通貨Libra，遭全球監管機構質疑而碰壁，繼傳出臉書要修改Libra發行計畫以求化解阻力後，負責運作的Libra協會（Libra Association）6日宣布，任命匯豐法務主管李維（Stuart Levey）出任協會首任執行長。

李維曾任美國財政部次長，近8年來擔任匯豐控股（HSBC）的法務長，他證實今夏會離開匯豐，轉任總部在瑞士日內瓦的Libra協會執行長。

李維受訪時表示，他會仔細審查Libra計畫，確保它符合監管機構期待，化解對洗錢、隱私權及干擾各國貨幣主權的疑慮。

俗稱「臉書幣」的Libra，還未上路就掀起全球抵制聲浪之下，Libra協會延攬金融業有法遵背景的律師出任執行長，反映出該協會努力從多方面大加修改此穩定幣發行計畫，讓世界各國政府更能接受。

Libra協會4月時宣布，Libra將有別於最初設計可對應各種不同貨幣，改成只與單一國家貨幣連結，並接受全球監管機關的監督。Libra協會做此讓步，為的就是爭取官方批准。

臉書去年6月投下要推加密通貨Libra的震撼彈，原先規劃是要讓Libra與一籃子貨幣和政府公債資產掛鉤。但各國央行與監管機構擔心，臉書發行的加密通貨恐擾亂貨幣政策，方便不肖份子洗錢及侵害用戶隱私，紛紛表態抵制。

Libra遭全球監管機構及財經首長大潑冷水後，當初興致勃勃加入Libra協會的支付產業巨頭威士卡（Visa）、萬士達卡（Mastercard）、PayPal相繼退出。

Libra原本預計要在今年6月底前問世，現在以11月中旬到年底之間發行為目標。

(工商 )