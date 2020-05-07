交通部長林佳龍今晚在臉書發文表示，打造「6小時環島鐵路網」，開始逐夢，強調已核定3000萬元經費，針對東部快鐵做可行性研究。

林佳龍說，去年我們提出西部高鐵、東部快鐵，打造6小時環島生活圈的概念；今年一步步來落實。

林佳龍說，交通部已經核定3000萬元經費，進行打造「東部快鐵(宜花東鐵路提速計畫)」的可行性研究，研究如何將現行東部窄軌系統提速到160kmh。內容涉及軌道線形、平交道改善、號誌及電力設備等，且必須兼顧營運下進行提速工程，難度頗高。

林佳龍說，從台東到高雄的南迴鐵路系統，先前也已經核定2000萬經費，進行「南迴雙軌化提速計畫」可行性研究。

林佳龍說，西部高鐵串聯東部快鐵，構成全國環島高快速鐵路網，將帶動國土空間革命；未來不再以台北、高雄看台灣，從台中、從花蓮、從台東，從環島鐵路網任一處，都可為生活的起訖點。全國鐵路網6小時串聯環島，北、中、南、東，都是國土核心。

(中時 )