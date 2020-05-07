「很抱歉，我們被犧牲掉了！」一位與「戶戶送」平台合作的台灣餐飲業者私下向《財訊》透露，來自戶戶送內部人員向他坦言，因為歐洲疫情影響的關係，真的太慘烈，公司需要保留現金在歐洲市場，決定退出台灣市場。

調整資源配置 台灣市場先被棄守

台灣前三大外送平台─戶戶送deliveroo於4月10日正式終止台灣市場營運，而且時機點就在台灣外送市場的高速成長期，自然引發市場熱議。

真實情況是，原本電商龍頭亞馬遜要參與投資戶戶送，卻遇到英國政府阻擋，又遇上武漢肺炎疫情所引發連鎖效應，讓戶戶送在英國市場深陷營運困境，被迫重新調整資源配置，而台灣則是被犧牲的海外據點。

時間拉回2019年5月20日，戶戶送還風光地宣布獲得亞馬遜領投了5.75億美元的G輪融資。通過這輪融資，戶戶送總市值已高達約15.3億美元，成為全球資金雄厚的外送公司之一，也是萬眾矚目的獨角獸。

這天，也讓英國外送平台龍頭、同時也是戶戶送競爭對手的Just Eat的股價應聲下跌，從3.97美元下滑至3.87美元，跌幅約2.5%。

然而，時隔不到兩個月的光景，英國監管機構CMA（競爭與市場管理局）卻命令必須擱置這項交易，同時要進一步調查該交易是否有壟斷市場的疑慮。外界沒想到的是，此項訊息的發布，竟埋下戶戶送營運困境，甚至被迫退出台灣的種子。

2019年的財報雖尚未公布，但是根據戶戶送於2019年10月公布2018年的財報，無論收入與虧損都在高速增長，其中營收達到5.84億美元，較同期增長72%；但虧損也從2017年的2.44億美元攀升至2.84億美元。從財報數字來看，外送平台的燒錢速度可見一斑。

由於CMA的調查，從2019年夏天開始，法定期限為2020年的6月。因此在這段期間，處於虧損狀態的戶戶送，無法使用來自亞馬遜的這筆5.57億美元資金，自然在營運上也顯得捉襟見肘。

然而，市場競爭從來就不等人。就在亞馬遜的資金被卡關之際，荷蘭的物聯網公司Takeaway.com卻在2020年2月正式收購戶戶送的競爭對手Just Eat，讓合併後的Takeaway.com在資源整合之後，有機會在英國外送平台勢力版圖更加擴張，也讓英國外送市場競爭更趨白熱化。不過，更讓戶戶送處境雪上加霜的是，因為武漢肺炎疫情延燒，造成英國擴大封鎖。英國首相強生於3月20日下令，全英國的酒吧、咖啡廳及餐廳要盡快停業。

(中時電子報)