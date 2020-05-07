一般人流鼻水都不太會去費心，但有一名男子因為頭痛、流鼻水又加上發燒，去醫院檢查發現竟是細菌性腦膜炎而收治住院。而該患者是因為自己的鼻水只留單孔，且味道不太一樣，才讓醫師驚覺不太對勁，核磁共振檢發現那竟是腦脊髓液外漏。

神經內科醫師陳龍在節目《醫師好辣》上表示，遇過一位50多歲的患者，因為有頭痛、流鼻水以及脖子僵硬的症狀而就診，判斷患者是腦膜炎，之後進行腰椎穿刺，確認是「細菌性腦膜炎」，接著立刻入院住療。

但患者也回憶，自己流鼻水流了2、3周，且都是單孔，嚐起來的味道還有腥、甜味，甚至姿勢改變時還會有疼痛、沉重感，到其他醫院治療都沒改善，之後更出現發燒的症狀。

對此，陳龍表示，當時判斷可能是腦脊髓外漏，腦部和鼻子之間有一個地方叫顱底，那個地方很薄，患者4周前發生過小車禍，因此替患者做了核磁共振，發現他有「顱內低壓」，判斷他是腦脊髓液外流所致。

最後，陳龍請外科醫師開刀將破洞處合起來，並施打抗生素，患者的腦脊髓液才總算漸漸變少、變乾淨。

(中時電子報)