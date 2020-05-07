大同股東會即將於6月30日登場，市場派競逐董事卻出現兩路人馬，不單三圓建設董事長王光祥一口氣提名6席董事、3席獨董，欣同也提名律師林宏信角逐董事，市場派出現7人競逐6席董事的局面。以大同董事長林郭文艷公司派則按兵不動，董事及獨董名單未曝光，可能要等20日董事會進行董事及獨董資格審查後，才會正式公布。

王光祥對於大同經營權志在必得，趕在本周二(5日)提名截至日，公布由王光祥、競殿投資法人代表人林文淵及巫鑫、北碁投資法人代表葉曉甄、黃劍輝、柳逸義等六人角逐董事；獨董部分則提名黃國昌、呂惠民及李勝琛三人。

原本外界認為，王光祥會再度與欣同及新大同兩投資公司攜手合作，搶下大同經營權，沒想到，欣同卻推律師林宏信角逐董事，出現市場派有七人角逐六席董事、三席獨董的局面。究竟是欺敵策略，還是市場派兩路人馬鬧分裂，仍有待觀察。

(工商 )