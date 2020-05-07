據韓媒報導，南韓在連續3天無新增本土新冠確診病例後，一名居住在京畿道龍仁市的29歲男性A某，6日被確診。據悉，A某曾在一晚上光顧梨泰院5家夜店，5家夜店當天共接待了2千多名客人，引發附近民眾對第二輪社區感染的擔憂。

中新網7日引據韓媒報導，A某在黃金休假期間，曾在一晚上5小時內輾轉首爾梨泰院5家夜店。當局擔心發生集體感染的可能性較大。據推測，5家夜店加起來大約有2000人，因此首爾市和疾病管理本部展開了流行病學調查。目前，根據調查，與該患者密切接觸人員共有57名，其中1人已於7日被確診。

除夜店外，A某還於4月30日和5月1日訪問江原道度假村等，目前當時的密切接觸者還沒有得到確認。據悉，A某從出現症狀兩天前的4月30日開始，到確診的5月6日為止，曾前往首爾松坡區、龍山區、京畿道城南市等多個地區。

南韓中央防疫對策本部7日通報，截至當天0時，南韓較前一天0時新增4例感染新型冠狀病毒（COVID-19）的確診病例，累計確診1萬0810例。

這是單日新增病例連續20天低於20例，連續3天低於5例。新增的4例病例中，有1例初步被列為社區感染，發生在京畿道，這是本土時隔4天再次出現確診病例。其餘均屬於境外輸入性病例，1例在機場入境檢疫過程中確診，大田市和忠清北道各發生1例。

據新華社報導，南韓鋻於國內疫情形勢趨穩，從6日起進入日常生活和防疫工作並行的「生活防疫階段」，個人基本防疫守則包括勤洗手、週期性消毒和通風換氣、人與人之間保持距離、身體不適應居家觀察等。

(中時 )