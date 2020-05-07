中職樂天桃猿主場迎戰富邦悍將，派出尼寇力對上伍鐸，賽前悍將對桃園苦吞5連敗，而樂天一度領先6分，靠悍將不放棄一度追平，最後悍將仍以6比15吞敗，對戰桃猿吞下6連敗，此外伍鐸跨季連16場先發沒拿勝，創下最難堪紀錄。

前2局雙方都沒有攻勢，3局下半伍鐸出現亂流，成晉敲安上壘後，桃猿打者連續6支安打攻下5分大局，此局打了10人次。4局下半林立敲出三壘安打又開啟得分大門，隨後藍寅倫安打敲回桃猿第6分 。

樂天桃猿先發洋投尼寇力。（陳麒全攝）

不過6分領先並不夠花，5局上半悍將先靠申皓瑋、胡金龍安打攻回首分，6局上半尼寇力自備林益全敲出2分炮後出現亂流，隨後范國宸、林宥穎、胡金龍連續敲安，悍將將比分追至6比6平手，也將尼寇力打退場。

僵局到7局上半，桃猿連續3支安打，靠朱育賢攻下超前分，此局拿下2分，以8比6超前。8局下半再添2分，最後以9比6擊敗悍將，總教練洪一中對上前東家桃猿苦吞6連敗。

8局下半悍將自亂陣腳，桃猿又一輪猛攻，范玉禹單場被敲8支安打、出現2次暴投、1次保送，桃猿打了9人次後退場，由野手陳凱倫客串登板，僅投1球就讓桃猿打者林立敲出雙殺打，結束漫長一局，桃猿以15比6領先，這也是陳凱倫生涯第3次以投手身分登板，最後桃猿拿下勝利。

此外伍鐸僅投2.2局就退場，被敲8支安打、失5分，退場時確定拿不到勝投，改寫前第一金剛蓋瑞的跨季連續15場先發未奪勝投紀錄，跨季連續16場先發未奪勝寫下難堪紀錄。

富邦悍將林立3安猛打賞。（陳麒全攝）

(中時 )