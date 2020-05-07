新冠肺炎大流行期間，居家抗疫刺激電玩需求。根據任天堂7日公布，會計年度第四季（1月至3月）營業利益狂飆200％，Switch遊戲機和《動物森友會》遊戲軟體熱銷，帶動業績竄揚。

受此激勵，任天堂7日股價大漲3.25％，以46,100日圓作收。

任天堂第四季營業利益揚升至894億日圓，輕鬆超越分析師預期。Switch和《動物森友會》是推動業績竄升的兩大功臣。

Switch問世已經四年，市場原先質疑任天堂吸引非核心玩家的能力。該公司1月底預估，傳統淡季第四季Switch的銷量可能不到200萬台，但結果賣出超過300萬台，讓全年度銷量上升至2,100萬台，大幅超越該公司預估的1,950萬台。

2,100萬的銷售數字包含1,480萬台結合掌上型與家庭遊戲主機功能的Switch，以及620萬台在2019年9月上市的掌上型遊戲機Switch Lite。

任天堂表示，3月20日在全球開賣的《動物森友會》最新系列遊戲《集合啦！動物森友會》，上市六周便創下1,340萬套的紀錄銷售佳績，成為最暢銷的Switch遊戲軟體。

Switch需求強勁和疫情衝擊供應鏈，一度造成Switch全球缺貨，但任天堂表示，缺貨對上一會計年度業績影響有限。

截至3月止的會計年度，任天堂淨利年增33％至2,586億日圓，營收上升9％至1.3兆日圓。不過任天堂對本會計年度（2021年3月底止）的財測保守，預期營收和淨利雙雙下滑。

任天堂預估，2021年3月底止的年度，營收下滑8.3％至1.2兆日圓，淨利恐年減23％，降至2,000億日圓，預期Switch全年度銷量為1,900萬台。

任天堂表示，新冠肺炎疫情打亂業務運作後，生產和出貨逐漸復原，不過若是遊戲設計師得長期居家辦公，可能影響遊戲開發工作。

(工商 )