劉小萍表示，醫院要有盈利才能回饋給員工，健保給付一定要修正改善。（主辦單位提供）

侯岳宏提到，過去曾發生實習醫師過勞死，住院醫師強力要求納入勞基法。（主辦單位提供）

簡立建提到，並非所有醫師適用納入勞基法，醫生還分成住院醫生、主治醫生等。（主辦單位提供）

胡華泰認為，勞工的權益要勞工自己保障。（主辦單位提供）

新冠肺炎疫情未歇，世新大學新聞學系《小世界周報》6日舉辦「淪為『血汗勞工』？醫護勞權誰來保障？！」公民論壇，首度在全媒體中心採用錄影直播方式，讓更多民眾可以參與論壇，除了剖析台灣醫療困境，更透過產官學代表的交流，探討醫護人員勞動權益的改善方式。

論壇邀請新光醫院人力資源部人士行政課課長劉小萍、台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟理事簡立建、台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳、新北市勞工局專門委員胡華泰及國立台北大學法律系教授侯岳宏作為與談人，提供勞權議題的不同觀點，希望打造更友善的工作環境。

論壇共分為3大主題，首先因疫情升溫加劇醫療人員負荷，面對醫療人員人力不足及工時過長的問題該如何解決或配套措施；再者，醫師執業具緊急特性和不可中斷等特性，受僱醫師是否應入勞基法或另立專法；最後，公權力該如何落實督促及保障醫護人員勞動權益及確保醫護執業環境改善。

「健保制度的改善，是在維護台灣醫護人員的勞權時，必須先採取的行動。」陳玉鳳說，全民健保保險會組織成員較為封閉，能做出的改善有限，以及在政治角力下，健保費用並未與時俱進調整，這使得醫院面臨低價，卻仍要負擔專業儀器與科技成本的情況，種種因素加上民眾的濫用資源，進而導致現今台灣的醫療困境。

劉小萍補充道，現在的健保總額支付制度，讓醫院面臨極大困境。她表示，這代表了即使醫院接收更多病人，拿到的補助可能無法完全成正比，在醫院不能做賠本生意的情況下，民眾就醫習慣一定要調整，因為醫院要先有盈利，才能回饋給員工，也才可以進一步改善醫護人員的勞權問題。

另外，侯岳宏表示，即使醫護產業屬於公共性與專業性，但絕對不能用缺乏人性的角度審視醫護人員，因為一旦他們缺乏保障，反而會衍生出醫療品質下降等問題。但是他也說，醫護人員若要適用勞基法的工作時數，還需考慮到醫療體系的特殊性，並給予彈性措施。

「不能只單向修正勞基法」陳玉鳳也說，需透過工會參與、資訊公開透明，勞工在了解自己的權益保障後，才能夠真正落實醫護人員的勞權。胡華泰也認為，院方因為有自身利益考量，能做的有限，勞工的權益一定要靠勞工自己保障。

然而，對於是否要將雇用醫生納入勞基法，簡立建持保留態度。他表示，醫療是很特別的狀況，因為參雜著公益性與專業性，甚至商業性的問題。舉例來說，護理人員就一定要納入勞基法，不過醫生還分成住院醫生、主治醫生等等，在工作性質不一樣的情況下，不能適用同一條法。

胡華泰則認為，勞動教育的推動，在近年都有極大進展，今年更有落實相關課綱。他主張，就現階段而言，除了工會一定要生長，還需透過陪檢制度的調整、政府KPI指標的質化提升，並且與多方NGO團體的溝通，讓大眾了解現今的執法狀況，才能真正地改變制度的不足。

(中時 )