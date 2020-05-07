中華職棒8日將成為今年全世界首場開放觀眾入場賽事，其中一場比賽在新莊棒球場開打，地主新北市長侯友宜也獲邀到場致詞，衛福部長陳時中也會到場，兩人將再度同框。體育處指出，侯友宜當天下午5時30分會先抵達新莊棒球場售票處聆聽球團防疫作為簡報，要求全力做好防疫工作。

體育處表示，球賽活動將在傍晚5時50分開始，主辦單位也邀請市長侯友宜致詞，當天球賽傍晚6時35分開打。市府也證實，陳時中也會到場，與市長同框。

(中時 )