中華職棒8日開放球迷入場 侯友宜獲邀致詞 22:402020/05/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華職棒8日新莊棒球場賽事，市長侯友宜獲邀致詞。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒8日將成為今年全世界首場開放觀眾入場賽事，其中一場比賽在新莊棒球場開打，地主新北市長侯友宜也獲邀到場致詞，衛福部長陳時中也會到場，兩人將再度同框。體育處指出，侯友宜當天下午5時30分會先抵達新莊棒球場售票處聆聽球團防疫作為簡報，要求全力做好防疫工作。 體育處表示，球賽活動將在傍晚5時50分開始，主辦單位也邀請市長侯友宜致詞，當天球賽傍晚6時35分開打。市府也證實，陳時中也會到場，與市長同框。 (中時 ) #侯友宜 #市長 #中華職棒 #新莊 #新莊棒球場 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜會選2024？網友肯定他的「核心價值」 10:482020/05/03 政治 侯友宜視察圖書館 緊盯開放前準備工作 16:062020/05/03 生活 侯友宜認嫌犯應延長強制就醫 04:102020/05/04 社會新聞 新北市解封首日 侯友宜視察土城國民運動中心 11:232020/05/04 政治 綠狂轟王鴻薇登央視 侯友宜：以防疫最優先 13:482020/05/05 政治 中央擴大紓困地方霧煞煞 侯友宜：政府威信打折扣 15:262020/05/05 政治 李艷秋：侯友宜會是紐約州長古莫嗎？ 19:382020/05/05 政治 紓困補助 侯友宜：個體發放是解燃眉之急 拚經濟路還很長 11:122020/05/06 政治 放寬發放紓困金標準 侯友宜盼共體時艱 13:042020/05/06 政治 紓困方案遭批太倉促 侯友宜：中央未來應先與地方溝通 12:472020/05/06 政治 政治熱門新聞 蔡政府最新民調終出爐！網看完：笑死人 - 政治 「兩岸開戰」台灣會贏嗎？他預測驚人... - 政治 震撼！全球抗疫民調 第1名曝光 網友驚呼.. - 政治 1萬元紓困…這資料藏漏洞 有人檢舉才會查 - 政治 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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