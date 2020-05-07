針對國台辦對台灣參與世衛組織 的說法，陸委會7日嚴正駁斥。並稱台灣在歷史及國際法文件中，從未一日歸屬於中華人民共和國，台灣2300萬人民也從未接受中共所片面設定的「一中原則」；任何以政治因素干預人類的健康權益，不是文明國家應有的作為。

陸委會重申，中華民國是主權國家，中共當局一再錯誤引用聯大第2758號決議等，排除及孤立台灣參與國際社會，不僅違背聯合國創立的普遍性原則及世衛憲章，更剝奪台灣人民權益。2758號決議案僅處理中華人民共和國在聯合國的席次問題，從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更沒有涉及或界定台灣與中華人民共和國的關係。北京的片面說法，昧於事實，台灣絕不接受。

陸委會強調，健康是基本人權。中共宣稱我方拒絕「一中原則」的「九二共識」、失去參與WHA的政治基礎，已經非常明確證明以「政治」侵害「健康人權」。陸委會正告對岸必須正視兩岸現實，勿再以負面手法壓迫台灣，這無助於兩岸良性互動。我們更呼籲WHO在疫情當下，應守護全球民眾的健康安全，不應受單一國家政治主張的操控，只有台灣民選政府才有權代表台灣、真正照顧台灣人民；我政府將繼續與國際合作爭取參與，並和WHO方面持續交涉。

(中時 )