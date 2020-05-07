曾扭轉英國防疫策略的英流行病學權威弗格森一度自曝確診新冠病毒，但諷刺的是，身為全球頂尖流行病學的他，竟然全英封城期間同意女友赴自宅會面，違反自己提出的隔離規定，近期被迫辭去政府緊急情況科學諮詢小組（SAGE）的職務。

據美國有線電視新聞網報導，51歲的弗格森（Neil Ferguson）是世界上最有影響力的疾病數學建模專家之一，其領導的帝國理工學院MRC全球傳染病分析中心的數學建模預測，不論是從SARS、禽流感和豬流感等流行性疾病，都曾為各國政府和世界衛生組織提供了眾多有價值的報告。

報導指出，在新冠疫情暴發後，弗格森擔任英國政府的抗疫顧問，改變了英相強森「群體免疫」策略，讓英政府大力宣傳隔離措施。不過弗格森自己也在3月19日不幸確診感染，之後在家隔離。感染後他也多次向公眾強調保持社交距離的重要性。

不過據據英國《每日電訊報》爆料，英國封城後，弗格森女友至少兩次穿越倫敦市區前往弗格森的住處，時間分別是3月30日和4月8日。弗格森解釋，在自我隔離兩周後應對新冠病毒產生抗體，因此才會會見女友，但自己違反了隔離規定，承認在家接待女友是判斷錯誤，對自身行為可能削弱隔離規定的影響力深感歉意，決定辭去在SAGE的諮詢職務。

(中時電子報)