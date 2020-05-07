新北市中和警分局南勢所警員協尋離家少女。（中和警分局提供）

新北市中和警分局南勢所警員陳劉承沂接獲民眾報案，家中女兒離家出走，疑有輕生之虞。陳員見事態緊急，旋即啟動緊急協尋機制，最後於晚間發現少女手機定位在中和南勢角地區，順利尋獲離家少女，經由警方陪同下平安返家，結束一日驚魂。

民眾報案稱，家中女兒疑因課業壓力大，留下紙條後便離家出走，疑有輕生之虞。陳員立即緊急協尋，發現少女手機定位於台北市，員警前往台北市歷經半日仍遍尋不著，惟陳員並未放棄，積極查詢少女手機定位，最後發現少女定位在中和南勢角地區。

然而，南勢角地區幅員遼闊，尋人不易，陳員想起少女離家時並未搭計程車及騎乘交通工具，手機定位卻在台北市，因此，研判少女可能搭乘捷運，復於晚間再搭乘捷運返回南勢角，便立即前往南勢角捷運站附近尋找，果真在捷運站內發現少女躲在角落啜泣。

經員警上前安撫、關懷，霎時間少女才吞吞吐吐地表明，員警終於放下心中大石，趕緊通知家屬，最後在警方的協助下平安返家，一家人抱在一起相擁而泣，對於警察積極協助深表感謝。

中和警分局宣導，家人若有情緒不穩定或有輕生念頭情形，避免讓其單獨外出，平時應多留意及關心其動向，以避免憾事發生；並呼籲周知，衛福部已於108年7月1日正式啟動安心專線號碼1925（諧音：依舊愛我），提供全年無休，24小時免費心理諮詢服務，民眾遇有情緒困擾、心理壓力的問題可多加利用，避免一時衝動，造成無法挽回的遺憾。

(中時 )