新北市新店警分局協助迷途女子脫困。（新店警分局提供）

新北市新店警分局闊瀨所警員林建榮日前執行勤務時，接獲勤務中心通報，在坪林區漁光里柑腳坑附近有女子駕車迷路需要協助。

林員趕赴現場了解發現，高女當天休假，開車上山區兜風欣賞沿路美景，因路況不熟在山區產業道路迷路快兩個多小時；又因山區天色漸暗，一個不注意導致轎車二輪滑入山溝動彈不得，嚇得她趕快報警請求協助。

員警了解狀況後，便協助高女通知拖吊車前來拖吊救援，車子吊起後，林員見高女神色仍驚恐，便請高女到派出所休息，到派出所時剛好是用餐時間，副所長楊榮樹便邀請高女一同用晚餐。

用餐閒聊時才知道高女係為醫護人員，員警與高女言談間發現其情緒仍無法平復，為了轉移其情緒，便詢問有關新冠病毒疫情，如何預防，如何保健等專業知識，最後成功讓高女情緒穩定安心進食，高女臨走前也非常感謝新店警方的幫忙，還誇獎員警燒菜功夫了得，非常有溫度；用餐完畢經員警指引方向，高女順利下山，結束一場虛驚。

(中時 )