新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，大陸廣東幾個月前有一名年輕女性，因為覺得自己胸口悶悶的，實在不放心，擔心得到新冠肺炎，而前往醫院篩檢。沒想到，檢查後發現，雖然得的不是肺炎，卻是早期肺癌。

綜合陸媒報導，廣州一名黃姓女子，因為在疫情期間，老是感到胸悶，擔心自己是罹患新冠肺炎而去醫院篩檢。不料，篩檢完雖然不是新冠肺炎，但卻罹患了早期肺癌。

廣州中醫藥大學第一附屬醫院心胸血管外科副主任王繼勇表示，「我們可以說是萬幸，她沒有感染上新冠肺炎，但是發現她有一個早期的肺癌」。他說明，檢查中發現他的電腦斷層圖顯示有一個結節，且有凹陷，這是肺癌的徵兆，而新冠肺炎則主要是毛玻璃狀。這名病患已經是萬幸，因為近期有不少病患在進行新冠肺炎檢查時發現其他肺部疾病，且病情嚴重需要住院。

王繼勇補充，肺癌是全世界死亡率最高的惡性腫瘤，肺癌早期沒有症狀，直至晚期才有症狀出現，但屆時恐已經失去治療機會。所有肺癌想要早期發現就要做胸部電腦斷層檢查。這名女子發現有早期肺癌，只需要進行微創手術，就可以恢復得很好。

(中時電子報)