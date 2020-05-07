位於台北劍潭捷運站附近的台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心），最快於2022年啟用營運，台北市議會4月底審查「台北表演藝術中心設置自治條例」，府方與議員針對董監事任期應為2年或4年，意見不一，引發藝文界討論。目前已於5月6日再審，達成共識為3年一任、得續任一次，預計於5月下旬送市議會大會，經過二讀、三讀後，假如過程中無其他異動，會正式拍板定案。

對此，北藝中心總監王孟超表示，三年一任是妥協的結果，「雖然不是最理想，但可接受，在開幕前可開始做事情，之後過程有什麼需要修改的地方，再檢討和改進。」

台北市文化局長蔡宗雄表示，「針對北藝中心董監事三年一任的作法，議會是參考文策院、國家電影中心三年一任的作法，認為是時代趨勢，同時，連帶影響原本為兩年一任的北流中心，之後應會再修改成三年一任。」

關於北藝中心董監事很可能會兩年一任，之所以引發藝文界討論，主要是業界普遍認為，就表演藝術的節目製作、觀眾培養、國際共製等工作流程，一檔節目往往需要兩年到四年，假如董監事兩年一換，容易讓理想和相關企劃無法有效延續。

國家表演藝術中心董事長、北藝中心籌備委員朱宗慶表示，「兩年、三年、四年等長度，都不是固定標準，一切需要依照場館、工作規模、單位屬性而定，北藝中心是投入60多億經費的劇場，如果不用自製節目、只租場地，那麼任期長短根本不是問題，甚至可以用公務機關來做或委外經營。所以董監事任期問題，不會是喊價殺價。」

朱宗慶表示，「台灣過往有些地方場館、地方中心，花了錢蓋好，但沒有好的制度，而沒能好好經營、運用，實在可惜。台北市是亞洲藝文指標都會，一舉一動都受到關注，而北藝中心的規模、設備都屬國際級水準，更備受各界的矚目。」朱宗慶強調，「好的制度，不一定能夠成功，但制度若沒設計好，一定會衍生出更多問題。」

表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，「三年一任的制度，比兩年好一點，但四年仍是較為理想，在二讀、三讀之前，是否有機會可以透過表盟這樣的中間單位，和市議會再溝通？畢竟表演藝術是一件長遠的事。」

(中時 )