樂天桃猿以15比6擊敗富邦悍將，對戰取得6連勝，今日桃猿多靠短程安打及戰術攻下大局，對此總教練曾豪駒表示，因為現在沒有一隊能輕鬆贏的，因此能得分就要好好把握，只要能得分就希望選手更專注。

曾豪駒表示，現在中職火力十足，贏5分可能一個半局就燒掉，「沒有一隊能輕鬆贏的，跟選手說有得分機會就要把握住，有得分就會提升士氣，希望有機會時選手更專注。」

此外打下本場超前分的朱育賢在賽後獲選為MVP，對於7局下半的致勝安打，他表示當時只想打向右半邊送回壘上隊友，最後能打回超前分也相當開心，他與總教練抱持相同看法，「現在比賽變化大，有辦法得分大家都有掌握住，繼續往目標前進，能保持企圖心，後面變數大，所以多打一些分數比較保險。」

此外明日就要開放觀眾進場，朱育賢不斷表示樂見其成，「難得有機會開賽有觀眾，其實球迷的吶喊才是前進的動力，球迷和球員一起並肩作戰，也感謝防疫人員守護大家，今天的開球國軍也很辛苦。」

(中時 )