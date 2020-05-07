民眾排隊買口罩。(圖／本報資料照)

新冠肺炎（COVID-19）爆發邁入第5個月，目前國內疫情已稍微趨緩，更連續25天無本土確診個案，民眾的口罩、酒精需求已逐步穩定。不過有民眾指出，他從疫情爆發開始到現在，從沒去排過酒精口罩，這期間全靠家裡庫存以及謹記「少去人多的地方」平安度過。

原PO在網路論壇《mobile01》上，以「有人這一波疫情沒排過口罩、酒精、衛生紙的嗎？」為題表示，自己對排隊一直不感興趣，就連在疫情期間最缺的口罩、酒精、衛生紙3大防疫民生物資，也都沒有去排隊。純靠原本家中2盒口罩和口罩套來應付，想問大家情況如何。

貼文一出，沒想到和原PO「都沒排隊過」的人竟也不少！許多網友表示，家裡口罩庫存就夠用了，真的不夠就去用預購的，酒精一罐也可以用很久，更別說衛生紙，網友反而認為，一堆人就只是愛跟風排隊，那些去好市多瘋搶的民眾群聚更可怕。

很多人平時就有戴口罩、用酒精清潔習慣，在疫情期間相對省下很多時間添購防疫物資，不過網友指出更重要一點就是「少去人多的地方」才是更有效的防疫關鍵。「都沒有去排過，平時少接觸人群，口罩重複用，髒了才丟掉。」、「老祖宗的智慧之語，人多的地方不要去。」

(中時電子報)