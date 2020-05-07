新冠肺炎疫情迫使汽車經銷商暫時關閉，導致英國4月新車銷量暴跌逾97％，創下逾70年以來最糟表現。但電動車銷售卻依然堅挺，該產業龍頭特斯拉平民車款Model 3成為該月最暢銷車款。

英國汽車製造商及貿易商協會（SMMT）公布最新數據顯示，英國4月新車銷售年跌逾97％至4,321輛，不僅遠不如去年同期的16.1萬輛，更創下1946年2月以來最差紀錄。

其中，特斯拉Model 3銷量便佔了658輛，換言之，英國4月每賣出6輛新車便有一輛是Model 3。第二名則是捷豹I-PACE電動車，共賣出367輛。

為了防堵新冠肺炎疫情擴散，英國政府自3月底開始實施封鎖禁足措施，要求餐廳、戲院與健身房等企業關閉，全國各地的汽車經銷商自然也得配合，而民眾則被要求盡量待在家、減少外出。

此政策重創英國汽車業，導致4月汽油車與柴油車銷量大減，各大汽車品牌幾乎無一倖免。唯一例外是電動車，該月新車銷量僅下跌約10％，跌幅輕微許多。

(工商 )