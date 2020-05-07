桃園市蘆竹區晚間約10時37分在五福一路、中山路125巷後、六福路與福祿一街周邊發生停電，透天厝與公寓大樓全部一片黑，

街上亮燈只剩紅綠燈號誌，周邊已有居民熱到受不了抱怨。台電表示是線路臨時發生故障問題，目前已派員正搶修中。

(中時 )