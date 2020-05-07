蘆竹四條街區停電 台電正搶修中 23:082020/05/07 中時 王思云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市蘆竹區部分周邊停電，路邊一片黑漆漆。（民眾提供／王思云桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區晚間約10時37分在五福一路、中山路125巷後、六福路與福祿一街周邊發生停電，透天厝與公寓大樓全部一片黑， 街上亮燈只剩紅綠燈號誌，周邊已有居民熱到受不了抱怨。台電表示是線路臨時發生故障問題，目前已派員正搶修中。 (中時 ) #周邊 #停電 #蘆竹 #號誌 #全部 也許您會感興趣 推薦閱讀 木棍勾香油錢 大膽賊遭逮 04:102020/05/03 地方新聞 哪間大學是美食沙漠？網友點出這三所！ 17:532020/05/05 聊新事 陳淑華關心疫情影響機場及周邊 市府：將選擇合適時間召開 19:042020/05/05 生活 感念父親對地方奉獻 「陳屘一號」巡邏車繼續守護鄉里 20:492020/05/06 生活 砂石車司機疑忘收帆布 扯斷號誌桿撞擊轎車 19:022020/05/07 社會 男居家檢疫失聯吸笑氣 無法證明群聚僅罰20萬 19:272020/05/07 社會 生活熱門新聞 蘇揆親為紓困道歉 網見「他」出現反更怒了！ - 生活 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 紓困次日仍現人潮 民眾怨：早知就不投蔡英文 - 生活 10萬紓困貸款已核准3.5萬件 勞動部洩撇步：這樣辦最快 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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