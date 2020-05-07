蝸牛進食的模樣(影片源自Youtube)

世界上牙齒最多的動物，不如想像中的體型巨大，反而「小小一隻」，卻擁有2萬6千多顆牙齒，這隻神奇的動物就是常見的蝸牛，牠的牙齒構造與人類不一樣，舌頭上長滿鋸齒狀的牙，也稱為「齒舌」，因此牠們只要舔一舔食物，就等於咬到食物。

小小隻的蝸牛咬力驚人，據說將蝸牛放進比殼還硬的盒子，牠也可以用2萬多顆牙齒咬破並逃出來，蝸牛嘴巴長在兩根小觸角、中間下方一點的地方，一個半圓形小洞，裡面有一條鋸齒狀舌頭，舌頭上面長著無數細小而整齊的「牙齒」，就是齒舌。

齒舌表面就像家中磨蘿蔔絲、或是薑絲的銼板，蝸牛吃東西時會用齒舌把食物磨碎，再一點一點吃下肚，當牠找到食物後，會分泌酸性唾液將食物外部軟化，然後將食物撕碎吃掉。

雖然蝸牛牙齒很小，肉眼幾乎無法看到，但是功能卻十分強大，不僅能輕鬆咬鬆泥土，挖掘地下隧道，即使身為最多牙齒的動物，蝸牛天敵仍相當多，例如沒有牙齒的雞，一口就可以吞下蝸牛了。

(中時電子報)