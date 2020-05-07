U-2「蛟龍夫人」(Dragon Lady )是冷戰時期著名的間諜飛機，而且指揮U-2任務的，還真的就是間諜單位，也就是中央情報局。中情局曾經想要拓展U-2的飛行範圍，就打算將其配置在航空母艦上，稱為「鯨魚計畫」。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，鯨魚計劃的故事始於1963年8月的一個早晨，試飛員鮑伯·舒馬赫（Bob Schumacher）駕駛U-2，從小鷹號航空母艦(CV-63, USS KittyHawk)從聖地亞哥港起飛。

對於翼展如此長，升力足夠的U-2來說，從航空母艦上起飛並不困難，甚至不需要彈射器，頗具挑戰的是降落，舒馬赫第一次降落時，機翼一端與甲板有磨。舒馬赫勉強再次起飛，阻止了飛機墜毀。然後他試了幾種著陸方法，終於證明U-2的性能，可以在航空母艦上降落和起飛（如果需要）。

U-2從小鷹號起飛。(圖/CIA)

隨後，洛克希德對3架U-2A進行了改裝，安裝適合航艦起降的堅固起落架、捕捉鉤，和機翼擾流板，這些設計可以使U-2更容易在航艦上作業，改名叫U-2G。在此同時，舒馬赫和幾名CIA飛行員，從萊克辛頓號航空母艦(CVS-16,USS Lexington )駕駛T-2七葉樹教練機( T-2 Buckeye)，練習航艦著陸技能。

1964年2月，舒馬赫帶領的兩組飛行員已經合格，於是游騎兵號(CVA-61,USS Ranger)航艦帶著改裝完成U-2G，以及飛行員們從南加州出發。

小鷹號上的U-2。(圖/CIA)

1964年3月2日，舒馬赫的U-2G安裝在彈射器，在巨大推升力的協助下，這架U-2G成功起飛，但是著陸仍然困難，當尾鉤抓住鋼索時，飛機被彈起並「點頭」，造成一些輕微損壞，並在機上進行了維修。在持續的測試中，U-2的起降變得愈來愈順利，並執行過一次偵察任務，不過偵察的對象不是蘇聯，而是法國核武試驗場。

1964年5月，游騎兵號起飛1架U-2G，視法國的穆魯羅阿環礁(Mururoa Atoll)，看看他們的的核武研發進度。

U-2 Flights Off Aircraft Carrier

到了1967年，洛克希德公司推出了新的蛟龍夫人，稱為U-2R，它的體積更大（約40％），其航程和載荷是，標準U-2G的四倍。

U-2R也進行了艦載版改裝，配備了一個整體式尾鉤，還有機翼折疊機構，從而減少了飛機的佔用面積，使在航艦上的工作更容易。

海軍型U-2R在1969年11月完成試飛，但是故事到此就停止了，因為間諜衛星出現，它可以在更高的太空，進行高空偵察，而且沒有被擊落的風險。

(中時電子報)