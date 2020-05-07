李沐與黃河在《誰是被害者》飾演一對閨蜜。（Netflix提供）

23歲新鋭演員李沐在Netflix華語影集《誰是被害者》飾演張孝全的女兒「江曉孟」，一夕爆紅，被譽為今年戲劇圈最強怪物新人！不少觀眾看完《誰是被害者》對她讚許有加，紛紛驚呼：「江曉孟是哪裡冒出來演員？」李沐笑說，其實自己不是突然冒出來，算是「踏實的走路」、慢慢才發芽、被看見。

其實李沐已入行3、4年，19歲就被現任經紀人從IG上發掘，她當時一度以為自己遇上詐騙集團。在《誰是被害者》之前，她參與過公視《你的孩子不是你的孩子》、《妖怪人間》等戲劇及輔導金短片、電影演出，中間還去英國讀書一年，也是走過頗辛苦的階段，幸運並非突然降臨。為爭取《誰是被害者》的演出機會，當時人在英國倫敦攻讀藝術的她先接受越洋「視訊試鏡」，後來請同學幫忙拍試鏡帶寄回台灣給製作公司瀚草，「拍偵訊室那場戲的試鏡帶時，我甚至穿了睡衣就上陣！」

李沐可塑性高、樣貌多變。（陳俊吉攝）

李沐因《誰是被害者》知名度大開。（陳俊吉攝）

她原本就讀實踐大學服裝設計，後來發現那不是自己興趣所在，大二時因為奶奶生病離世帶給她很大打擊創傷，她背著爸媽自己辦了休學，準備重新思考人生方向。她坦言自己一直是個三心二意的人，對很多事有興趣，但都沒有鑽研， 表演是她最快得到成就感、自我肯定的一件事。尤其演完《誰是被害者》，她開了竅，發現演戲真的好有趣，「我一定要進步、要努力！」的意念非常強烈，也突然知道未來要幹麻了。因此去年暑假回台灣拍完這部戲後，她就決定先放棄學業，專心把表演這件事做好，就怕自己太貪心，最後反而一無所有。

李沐回憶一開始知道張孝全要演她爸爸時真的超開心，因為他是奶奶和媽媽都很喜歡的演員，但第二個反應是：「完了！跟孝全哥對戲，我真的可以嗎？會不會扯他後腿？」等一看到完整演員名單，被超強卡司嚇壞的她馬上要自己先冷靜：「當下的我快吐出來了！壓力大到根本無法全然開心！」

李沐與張孝全這場父女偵訊室對話相當動人。（Netflix提供）

可以跟這麼多超強演員演對手戲，她說自己真的超級幸運，劇組也給她很大的信心和愛，她常常沒有方向也沒自信，但大家看著她時，是抱持著「妳一定可以」的心情看著她。她特別感謝張孝全一開始就用很輕鬆、沒有距離感的方式跟她相處，討論劇本時也很尊重她，給做為新人的她很大空間、理解她對角色的設定是什麼。光是父女倆偵訊室那場經典對手戲，他們事前就花了5、6個小時討論，結果她在過程中因為太迷惘，自責搞不清楚狀況，不知道曉孟面對爸爸、她面對張孝全時該做什麼，而崩潰蹲在片場大爆哭，「中間孝全哥先去拍了一場戲，等他下來看到我哭了，他整個嚇到退後好幾步，還去拿了衛生紙給我。」

「孝全哥是很能讓別人信任他的人，也因為很信任他，我突然就有勇氣了，就像曉孟一樣，也是硬著頭皮進去偵訊室。後來每次對戲看到孝全哥都超想哭的！」不過她笑說，私下的張孝全很難讓人哭，「因為他一下戲總是看起來很熱、狂流汗！」

李沐因《誰是被害者》知名度大開。（陳俊吉攝）

跟所有一流演員對戲一輪，她坦言，最令她緊張的是丁寧，「丁寧姐總是散發著可能會不按牌理出牌的強大能量，我好怕突然會有一個很大或排山倒海的球要接。有一場戲後來剪掉了，是我坐在她旁邊，看到電視上播放她唱歌而她非常陶醉的畫面。當時我真的心想：丁寧姐好強喔！我現在要幹嘛呢？」

李沐樣貌多變，可塑性高，氣質長相被說神似金鐘視后柯佳嬿、金馬及金像獎影后周冬雨，她則自曝最開心看到有網友說她像跨性別政務委員「唐鳳」！她激動表示：「這位網友慧眼識英雄。你真的懂我！請叫我年輕版唐鳳！」她甚至許願：「超想被唐鳳『增幅』！拜託你趕快發現我、看我像不像！如果唐鳳發現我，我應該會開心到哭出來！」說著說著，她竟然真的眼泛淚光了。

李沐說，之前網路流傳一張柯佳嬿、周冬雨、唐鳳的對照哏圖，測驗大家能否分得出來誰是誰，她當時便許願：「我也好想要參加這個競賽喔！」結果《誰是被害者》的劇照師知道她心聲，真的拿了她和唐鳳的照片做了一張對照哏圖，她看了超開心，立馬珍藏在手機，「我希望自己也可以像唐鳳一樣自信、自如、有智慧和包容力！」她透露之前到曾是空軍總部舊址的C-LAB試鏡，當時還興奮心想「我的偶像唐鳳在那裡上班」，沒想到心想事成竟然真的直擊「神仙坐在那裡」，令她激動不已，「他對我來說就是神仙等級的存在啊！」

(中時 )