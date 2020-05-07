近來大陸與美國關係愈見緊繃，雙方的外交官員不斷隔空對戰，幾位大陸外交部發言人也更受到國際媒體的注意。其中大陸外交部新聞司副司長耿爽兼任發言人擔負起對外發言的重任，表現可圈可點，讓許多大陸網民與外國媒體印象深刻。近期更有媒體曬出耿爽的背景，指稱他的祖父是中共開國元老耿飆，但此一說法在網路上傳聞已久，卻從未獲得證實。隨著耿爽更受注意，為其個人攀附與中共元老關係的說法常見於網路，但多半是信不得真的謠傳。

據大陸官方資料指出，耿飆是湖南醴陵人，1925年加入共青團，隨後轉入中國共產黨。中共革命期間任軍職，官至兵團副司令、參謀長，中共建國後參與過外交工作，駐節過瑞典、巴基斯坦、緬甸、阿爾巴尼亞等國，還擔任過國防部長、中央軍事委員會秘書長、國務院副總理、人大副委員長等要職。

耿飆在文革時遭整肅，蹲過牛棚，文革後復出，參與鄧小平的軍隊改革計劃，進行軍隊整編工作，當時還很年輕的習近平曾在1979年至1981年擔任過耿飆的秘書，或許這就是習近平主政後立即進行軍隊改革的主要因素之一。

中共元老耿飆是大陸外交與國防方面的重臣，外傳他是耿爽的祖父，但耿爽出生於1973年，當時耿飆的長子耿志遠才18歲，時間與經歷都對不上。（圖／新華社)

耿飆在1983年擔任人大委員長期間，因具有外交與國防豐富經驗，主管外事工作，在中英香港談判期間，因對外發表97後不會在香港駐軍的意見，與當時外交部長黃華同遭鄧小平斥責「胡說八道」。

耿爽1973年出生於北京，具有美國塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院國際關係碩士學歷，一直在大陸外交系統任職，2016年開始擔任外交部發言人。耿爽纖瘦斯文、談吐溫雅，是很專業稱職的外交人員。外傳耿爽與耿飆是祖孫關係，可能是耿飆曾在大陸外交系統工作多年，加上姓名的關係，因而有此聯想。網上此一傳言從未獲證實，網民追查耿爽的父親名稱，也從未有確實的結果。耿飆育有2子2女。長子耿志遠出生於1955年，1978年才從甘肅的西北師範大學化學系畢業。耿爽1973年出生於北京，當時耿志遠才18歲，兩人的年齡經歷完全對不上。

近年來隨著大陸西方國家的外交關係日趨緊繃，耿爽的表現除了更受矚目之外，個人風格也有些改變，在原有的儒雅中透出較多剛強之氣，他在外交部記者會上的答詢有時也讓外國媒體摸不著頭腦，但氣氛永遠都和諧安祥。無怪乎網路上的評論稱其「不笑威嚴端莊，一笑春風化雨。一顰一笑，收放自如，嬉笑怒駡，自成文章」。至於拿他攀附中共元老證明其「根正苗紅」，恐怕只是一般大陸網民慣用的思維模式所造成。

(中時電子報)