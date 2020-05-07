炎亞綸工作室公開律師信，對台灣傻事微博、數位網友提告。(取自微博)

炎亞綸工作室律師信。(取自微博)

炎亞綸工作室律師信。(取自微博)

炎亞綸個性有話直說，他今年4月才因為不滿世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公開點名台灣不斷攻擊他、種族歧視，在臉書以全英文痛罵對方，想不到此舉也意外惹火了大陸網友，傳出他為此丟了大陸選秀節目《少年之名》主持，損失至少2千萬。然而他今(7日)更因為開告「台灣傻事」微博，再次引爆陸網友熱議。

炎亞綸工作室微博今(7日)突然PO出律師信，意有所指地寫下：「網路非法外之地，更沒有法外之人，所有公開的、私訊的無理辱駡皆已搜證，要截私訊對話截圖請截全，斷章取義的評論對社會沒有任何幫助，繼續分化也無任何意義，望自重。」

原來炎亞綸是因為不滿「台灣傻事」微博連續多日發布涉嫌損毀他名譽的圖文訊息與不實言論，還有部分網友惡意謾罵誹謗，造成他名譽及精神損傷，才會選擇採取法律手段，希望每個人都能得到相對尊重。

而炎亞綸開告此舉也引發大陸網友兩極評論，有人力挺「支持炎亞綸維權！」、「拒絕斷章取義，拒絕惡意解讀」、「好，無論如何你總於邁出這一步，謝謝你學會保護自己了」，但也有網友反諷「支持譚德塞向炎亞綸維權」、「有膽子說沒膽子認嗎，您的言論我们也有截圖，還是那句話，凡走過必留痕跡」、「『台灣傻事造謠我。』『他怎麼造謠的？』『他把我說的話複述了一遍！』」，令炎亞綸工作室聲明火速衝上微博熱搜。

(中時電子報)