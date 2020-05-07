這絕對會成為母親的痛！萬芳醫院婦產科產科主任王樂明分享一則案例，是一名41歲的孕婦懷胎，這是她的第二胎，但到了22周時卻遇到早產跡象。沒想到，隔天她的羊水破了，最後她忍淚終止妊娠，花了1個多小時分娩僅500多克的男嬰。王樂明說，更讓人感到不捨的是，小男嬰「喘了人生第一口，也嚥下最後一口氣」即化為天使。動人的故事一曝光，網友全看哭了。

王樂明在臉書上PO出一則早產嬰的案例，他說，近日遇到已育有12歲孩子的41歲高齡產婦，又意外懷上一胎，22周時因為下腹痛就醫，內診與超音波檢查後，發現她的子宮頸已開兩公分，且羊膜已微微膨出，子宮頸長度剩下1.5公分，立即決定住院安胎。

本來這位媽媽第二天就要評估接受子宮頸閉鎖不全手術（McDonald環紮手術），以確保子宮頸不再擴張，達到安胎目的。不幸的是，第二天竟然破水了，醫師對這位媽媽說：「但是寶寶才22周，會診兒科醫師，目前要24周以後，兒科才會急救，即使急救也可能遇到早產兒所致的併發症」。

無法承受早產兒可能帶來的後遺症，這位媽媽在安胎進入23周時，與丈夫一起決定放棄！王樂明表示，「即使我們舉例很多成功個案，但是每個家庭都有自己的況狀與背景，含淚放棄，其實很痛苦。」

王樂明接著敘述過程，醫師最後替這名媽媽剪掉綁帶，鬆開環紮，看到羊膜慢慢膨出，子宮頸也慢慢打開，大約一個多小時，順利分娩一名重500多克的男嬰。小男嬰「喘了人生第一口，也嚥下最後一口氣，安安靜靜去當天使了。」父母看了他最後一眼，將他放進精緻的盒子，「小小身軀輕放入盒，蓋上蓋子也意味著結束來不及長大的小小生命」。

此次的個案，讓王樂明有感而發地說，「或許這對夫妻意外受孕，可惜沒有堅持下去，醫療的努力盡最大力氣。」

王樂明也解釋，子宮頸閉鎖不全的發生率約為1/500～1/2000，指的是在無任何子宮收縮的症狀下，產生無疼痛的自發性子宮頸縮短和子宮頸口擴張，嚴重時羊膜會經由打開的子宮頸膨出到陰道，恐有胎兒早產的危險。五大高危險群包括，先天子宮異常、子宮頸病變或做過切除手術、多次人工流產手術、多胞胎等都是屬於子宮頸閉鎖不全的高危險群。

(中時電子報)