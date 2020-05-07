美聯社報導指出，已有112年歷史的傳奇奢侈品百貨連鎖店內曼馬庫斯（Neiman Marcus）已申請破產保護，這是被新型冠狀病毒肆虐影響的首家宣布破產的美國百貨連鎖店。

內曼馬庫斯集團首席執行官瑞當發出聲明表示：“在新冠疫情之前，內曼馬庫斯集團在實現長期獲利和可持續增長的道路上取得了穩步進展。但是，與當今大多數企業一樣，我們面臨著由疫情引起的前所未有的破壞，這給我們的業務帶來了巨大的壓力。”

自新冠病毒襲擊以來，有3300萬美國人尋求美國的失業援助。與其他非必要商店一樣，內曼馬庫斯在3月中旬暫時關閉了其第43家商店。由於一些州放寬了禁售令，約有10家商店已重新營業。

作為破產申請的一部分，總部位於達拉斯的內曼馬庫斯表示，已從債權人那裏獲得了6.75億美元的融資，以在重組過程中保持運營，並持有該公司三分之二以上的債務。破產申請對基金管理公司和加拿大退休金計畫投資委員會造成了沉重打擊，後者於2013年以60億美元的價格收購了內曼馬庫斯。

自3月以來，超過60％的美國零售商暫時關閉，但百貨商店早在此之前就處於疲軟狀態。零售諮詢公司客戶增長合作夥伴總裁詹森（Craig Johnson）表示：“百貨商店長期以來一直在苦苦掙扎。” “現在這是血戰，不清楚還有多少人可以生存。

(中時 )